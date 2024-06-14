Актриса Тарасова из «Глухаря» обратилась к Хаматовой: «Уехала. Так сиди там с гордо поднятой головой»

Актриса Виктория Тарасова, запомнившаяся зрителям по роли в сериале «Глухарь», посмотрела недавнее интервью покинувщей Россию Чулпан Хаматовой.

Тарасовой показалось странным поведение Хаматовой во время беседы с журналистом. Критикуя своих коллег, оставшихся в России, Чулпан Хаматова заметно волновалась.

Виктория Тарасова высказала недоумение по поводу того, что Чулпан Хаматовой не нравилось в России практически ничего. Тарасова напомнила, что при этом всегда с удовольствием Хаматова пользовалась поддержкой, которую ей оказывали на высоком уровне.

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«Вдруг все для тебя стали резко плохими. Что за перемена? Допустим, ты уехала, приняла такое решение… Так сиди там с гордо поднятой головой», — отчитала Виктория Тарасова Чулпан Хаматову.

По материалам News.ru