Брутян высказалась после слов Муцениеце о ее жизни с Прилучным: «Не удастся уязвить»

Новая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян дала понять, что ее серьезно задели слова Агаты Муцениеце о ее жизни с Прилучным.

Зепюр Брутян решила дать публичный ответ Агате Муцениеце. В микроблоге она разместила пост, в котором разъяснила, что думает в связи со сказанным. Не упоминая Агату Муцениеце при этом, но посвященным прекрасно понятно, на кого и почему так ополчилась Зепюр Брутян.

«То, что говорят обо мне другие, никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их», — написала Зепюр Брутян.

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Зепюр Брутян дала понять, что очень важно всегда сохранять чувство собственного достоинства.

«Пусть никому не удастся вас подломить, поколебать и уязвить», — добавила Зепюр Брутян.

Напомним, Агата Муцениеце в своем влоге прошлась по новой семье мужа Павла Прилучного, давая понять, что ее слегка раздражает демонстрируемое Брутян и Прилучным счастье.