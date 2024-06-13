Климовой пришлось рассказать дочке о миллионных алиментах от Петренко: «Происходят судебные разбирательства»

Екатерина Климова много лет снимается в кино. Ее считают одной из самых красивых актрис в отечественном кинематографе. В свои 46 лет она продолжает следить за фигурой и внешностью. За ее плечами три брака. Каждому из мужей артистка подарила детей. Первому избраннику Илье Хорошилову она родила дочку Елизавету, а в браке с Игорем Петренко у нее появились сыновья Корней и Матвей. Последним ее супругом был Гела Месхи, от которого она родила дочку Изабеллу.

Обычно Климова редко дает интервью. Но ее старшая наследница окончила журфак и захотела взять интервью у мамы. Однако один из первых вопросов едва не обидел артистку. 22-летняя Елизавета поинтересовалась о судебных тяжбах с Петренко.

«Слушай, насчет Игоря. Я видела много статей насчет алиментов, подаренных домов... А где это все?» — задала она вопрос маме.

После этого Екатерина едва не вспылила и даже стала ругать дочку.

«Хайпануть хочешь... Происходят судебные разбирательства. Мне нечего скрывать, но я не понимаю, зачем говорить о неприглядных сторонах жизни. У всех нас есть проблемы со здоровьем, проблемы духовного плана, зависимости. Эти проблемы нужно исправлять с помощью профессионалов. Я не хочу жаловаться на свою судьбу людям, у которых еще больше проблем, чем у меня», — высказалась звезда.

Екатерина Климова также пояснила, что не ходит на ток-шоу, так как предпочитает говорить о чем-то интересном. Климова подчеркнула, что ее часто зовут в студии обсуждать скандалы за большие деньги, но она отказывается. Артистка считает это нарушением личных границ.