Тарасов заявил, что хочет пятого ребенка от Костенко: «Она быстро восстанавливается! Умничка»

Дмитрий Тарасов уже семь лет состоит в отношениях с Анастасией Костенко. Пара смогла сохранить любовь, хотя их не раз подвергали хейту. Избранница исполнила мечту футболиста, подарив ему детей. Она растит с ним дочек Милану и Еву, а также сыновей Алексея и Ярослава, который появился на свет в феврале. Спортсмен делает все, чтобы радовать супругу и содержать семью. На этот раз он пришел в шоу к Алене Жигаловой. Она спросила гостя, собирается ли он останавливаться на достигнутом в плане детей.

«Останавливаться не будем, но паузу возьмем», – заявил Тарасов.

Он подтвердил, что готов собрать целую футбольную команду. Спортсмен подчеркнул, что уже обсудил это с женой. Они договорились, что сделают паузу, а потом отправятся за еще одним ребенком.

«Она хорошо выглядит, она быстро восстанавливается! Умничка», – похвастался Дмитрий.

Напомним, что от первого брака у него есть дочка Ангелина.