Цискаридзе повлиял на карьеру Волочковой: «Если бы не я, она бы такой звездой не стала»

Николай Цискаридзе долгое время был частью Большого Театра. Он теперь преподает, а также возглавляет Академию русского балета имени Вагановой. Артист был рядом с Анастасией Волочковой, когда она начинала свою карьеру. Он не раз отмечал, что она настоящая трудяга. По словам Николая Цискаридзе, он следит за судьбой Анастасии Волочковой, а также Светланы Захаровой. Цискаридзе заявил, что помог им на пути к славе. Он рассказал, что в свое время помог Анастасии обосноваться в Москве и попасть в Большой театр.

«Я был свидетелем многих вещей и взлета, потому что, если бы не я в жизни Насти и Светы Захаровой, они бы такими большими звездами не стали. Во многом я их выводил на сцену, в буквальном смысле, я рядом был свидетелем многого», — высказался Николай.

Анастасия Волочкова часто оказывается в центре скандалов. Она делает шпагаты в самых неожиданных местах, а также носит смелые наряды, из-за чего ее критикуют.

Николай Цискаридзе пояснил, что каждый человек по-своему справляется с неудачами. Он уверен, что о жизни Волочковой в будущем снимут фильм, так как у нее были яркие взлеты и падения. Артист назвал Анастасию Волочкову хорошим другом, который исполнит любую просьбу. Об этом Николай Цискаридзе поведал в интервью телеканалу «Беларусь 1».