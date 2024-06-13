У Бари Алибасова диагностировали нарушение речи на фоне перенесенного инсульта

Бари Алибасов в феврале попал в больницу, у него случился инсульт. Тогда врачи вовремя смогли оказать ему помощь, но с последствиями он борется до сих пор. Оказалось, что в последнее время у Бари Алибасова начались проблемы со здоровьем. 77-летний продюсер стал жаловаться на головокружения, проблемы с памятью, речью. А еще ему стало трудно ходить. В итоге ему поставили диагноз – дизартрия. Это значит, что у него на фоне перенесенного инсульта развилось нарушение речи.

Сын продюсера, Бари Бариевич Алибасов, рассказал, что основатель группы «На-на» наблюдается у врачей. По его словам, продюсер старается много отдыхать и посвящать время своей 5-летней внучке.

Напомним, что ранее Алибасов-младший заверял, что у его отца нет никаких побочек. За ним также присматривает помощница Елена, с которой продюсер оформил отношения в ЗАГСе в начале этого года.

По материалам телеграм-канала Shot