Переживающая развод Нюша снова готова выступать на корпоративах за старый ценник в 3 млн рублей

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Однако в какой-то момент она перестала давать концерты. Вскоре после свадьбы с Игорем Сивовым у нее родилась дочка Серафима-Симба, а чеще через некоторое время на свет появился сын Саффрон. Нюша снова ушла в декретный отпуск. Ей понадобилось много времени, чтобы восстановиться. А в мае 2024 года Нюша подала на развод. Артистка уже около полугода не живет с Сивовым. Она сменила имидж и объявила, что даст концерт на теплоходе этим летом в Москве.

Журналисты узнали, что Нюша не стала поднимать ценник за выступление на корпоративах. Она готова петь за 3 миллиона рублей. Также артистка имеет свой райдер. Нюша просит, чтобы в гримерке у нее был элитный алкоголь с выдержкой не менее 18 лет. Она сама покупает себе еду, но организаторы должны выплатить суточные: для певицы — около 19 тысяч рублей, для коллектива — 9500 рублей.

После объявления о разводе Нюша призналась, что дети останутся жить в отцом в Дубае. Она будет к ним приезжать. Певица пояснила, что осталась в дружеских отношениях с Игорем Сивовым.

По материалам телеграм-канала Shot