Пугачева готова выступить для российского инвестора в Турции за 100 млн рублей

Алла Пугачева давно завершила карьеру. Она стала заниматься своей семьей и вышла на пенсию. Певица уехала в Израиль, где растит двойняшек Лизу и Гарри. Она видится с друзьями, посещает концерты. Но недавно артистка решила снова выпустить новые песни. Она к своему 75-летию записала ряд треков, на которых хочет заработать. Это навело поклонников на мысль, что жизнь за границей ударила по бюджету семьи. Теперь оказалось, что она также не против выступать для российской публики.

На днях журналист Сорян, который любит устраивать пранки, позвонил директору Примадонны Александру Запорожцу. Он предложил певице выступить на дне рождения российского частного инвестора в Турции. Сорян добавил, что гонорар будет весомый — 100 млн рублей. Примечательно, что директор Аллы Борисовны раньше на такие предложения не отвечал. А теперь он попросил прислать исходные данные по мероприятию.

«Раньше директора Пугачевой сразу бросали трубки, когда слышали подобные предложения, а сейчас уже нет. Вероятно, у Аллы Борисовны заканчиваются деньги», — сделал вывод Сорян.

Добавим, что недавно певица была с семьей на Кипре, где отметила день рождения. Но летом там начинается изнуряющая жара. Артистка решила уехать в Юрмалу, так как из-за жары у нее отекают ноги и появляются другие проблемы со здоровьем.