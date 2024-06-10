Кристина Орбакайте вышла на прогулку по Манхэттену

Кристина Орбакайте в этом году столкнулась в большими проблемами. Она была вынуждена отметить свой тур по Сибири. Многие россияне были против того, чтобы она давала концерты. В марте артистка выступила в Санкт-Петербурге, а вот ее появление на праздничном концерте в Кремле было отменено. После этого дочка Аллы Пугачева устроила путешествие. Она с мужем Михаилом Земцовым посетила Португалию, Монако. А недавно звезда прилетела в США, где учится ее дочка Клавдия.

9 июня Орбакайте отправилась гулять по Нью-Йорку. Она была в черной атласной блузе, которую сочетала с юбкой в тон с красной строчкой. Певица позировала на Манхэттене. Она запечатлелась на фоне Бродвейского театра. Артистка была с неброским макияжем.