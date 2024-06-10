Актриса Елена Ксенофонтова рассказала, как отчим издевался над ней и мамой: «Бил до мяса»

Елена Ксенофонтова является актрисой театра и кино. Многие ее знают по сериалу «Отель Элеон». Она несколько раз состояла в браке. У нее были отношения с Игорем Липатовым. От него она ушла к Илье Неретину, от которого родила сына Тимофея. Они расстались из-за измены продюсера. Потом у нее были длительные отношения с Александром Рыжих, которому она родила дочку Софию. Их скандальный развод случился в 2016 году. В интервью Ксенофонтова рассказала, что много ужасов натерпелась в жизни.

По ее словам, сначала ее избивал отчим, а затем и сожитель. Актриса вспомнила, что отчим сильно бил ее маму, а также доставалось и самой Елене с сестрой и братом. Она заверила, что жила в настоящем аду. А ее мама при этом пыталась скрыть от всех, что подвергается физическому насилию. Это длилось 20 лет.

«Бил до мяса... Наутро мама замазывала все, что можно, надевала красивую одежду и шла по делам. И не дай Бог кому-то рассказать. Она говорила, что никто не должен об этом знать. Что же скажут люди?» — сообщила звезда.

Ксенофонтова отметила, что ей пришлось во всем этом участвовать. Она пыталась защищать мать, а также собирала сестру и брата, если нужно было срочно бежать от отчима.

«Я видела маму в крови, было страшное месиво», — поделилась актриса в интервью блогеру Марии Гладких.

Напомним, что в 2022 году она снова сыграла свадьбу. Елена состоит в браке с адвокатом Алексеем Куликовым.