Беременная жена Павла Мамаева заявила, что не хочет рожать в Дубае: «Все искусственное, грязный воздух»

В последнее время многие артисты и простые россияне предпочитают уезжать рожать в другие страны. Популярными являются США, Аргентина, Португалия и Дубай. Недавно у футболиста Павла Мамаева случилось радостное событие. Его жена Надежда Санько объявила о беременности. Теперь супруги готовятся к пополнению в семье. Оказалось, что хоть они и много путешествуют, рожать возлюбленная спортсмена хочет в России. Она пояснила, что в Дубае ей для этого не подходят условия.

«Так вот, Дубай оказался "не моим человеком". Климат (нет смены времен и жара), нет природы, все искусственное, грязный воздух. Энергия не моя, не хочу тут ничего делать. Медицина (нет специалистов). Люди. Ментальность. Деньги везде берут с радостью. А что бы что-то вернуть – не тут-то было. Не мое место для проживания, хотя я знаю тех, кто в восторге», — пояснила Санько.

К слову, Мамаев завершил карьеру в 2023 году. Теперь он живет в Эмиратах, где уже нашел себе занятие. Футболист создал академию вместе с форвардом «Динамо» Федором Смоловым. Но его жена не хочет там жить, поэтому они регулярно приезжают в Москву. Надежда уже растит с мужем сына Тимофей. От прошлых отношений у нее есть сын Абдаллах. Своего старшего наследника она не хочет забить у отца. Санько не скрывает, что мечтала о троих детях. По ее словам, Павел хочет пятерых. От экс-жены Аланы у него есть дочка Алиса.