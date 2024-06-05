Огромный лиловый бант на голове: Джанабаева показала, как сейчас выглядит ее дочь от Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева довольно редко показывает в микроблоге общую с известным музыкантом Валерием Меладзе дочку Агату.

В последний раз звезда делала это в день рождения малышки, 12 апреля, когда Агате исполнилось три года. Спустя почти три месяца Альбина Джанабаева решила, что наступил момент, когда Агату можно вновь продемонстрировать поклонникам.

Альбина Джанабаева разместила в микроблоге снимок подросшей наследницы. Правда, запечатлела она малышку исключительно со спины.

У Агаты за это время заметно подросли волосы. Так что, мама сумела заплести дочери косичку и повязать на голове огромный лилово-лавандовый бант.