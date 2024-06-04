Нюша призналась, что хочет в игровой форме рассказать сыну и дочке о разводе: «Для них, скорее всего, это будет не новость»

Нюша всегда тщательно скрывала личную жизнь. Однако с 2017 года все поменялось, так как она сыграла свадьбу с Игорем Сивовым. Певица стала редко выступать. У нее родилась дочка Серафима-Симба, которой сейчас уже пять лет. Потом случилась незапланированная беременность. У артистки родился сын Саффрон. Мальчику уже два года. Наследников она увезла в Дубай, где проще работать Сивову. Но недавно супруги решили развестись.

В интервью звезда рассказала, что они смогли остаться друзьями. Нюша не собирается с ним делить имущество, так как был брачный контракт. По ее словам, дети пока будут в Эмиратах, так как Симба там учится. Певица призналась, что не успела сказать детям о разводе, но планирует это сделать максимально аккуратно.

«Мы еще не поговорили. Но я понимаю, как хотелось бы это обсудить. Все-таки детки еще в достаточно юном возрасте. Для них будет здорово как-то в формате игры все преподнести и не делать из этого такую новость, что теперь что-то поменяется в их жизни. По большому счету, для них все остается также», — заверила она.

«Мы в любом случае должны будем поговорить и в форме игры об этом рассказать. Я имею в виду, не придавая этому глобальное значение. Дети, на самом деле, первые все сканируют, видят и чувствуют. Для них, скорее всего, это будет не новость», — добавила артистка в YouTube-шоу FAMETIME TV.

К слову, у Нюши есть договоренность с Сивовым. Она попросила его сообщить, если у него появится новая возлюбленная. Певица уточнила, что это касется серьезных отношений. А вот про интрижки она знать ничего не хочет.