Исаева вспомнила, что во время последнего выхода в свет Заворотнюк было плохо: «Настя жаловалась на невыносимую головную боль»

Анастасия Заворотнюк смогла преодолеть пятилетний порог борьбы с онкологическим заболеванием. Однако 30 мая она умерла в хосписе. Ни химиотерапия, ни персональная вакцина, ни другие современные методы лечения не помогли артистке. Ее лечение походило тайно. Муж Петр Чернышев и родные старались уберечь «Мою прекрасную няню» от лишнего внимания общественности.

Пиар-директор Анна Исаева, которая раньше работала с Юлией Началовой, вспомнила о последнем публичном появлении Заворотнюк. В 2019 году актриса вела премию «Пара года» журнала «Moda Topical» вместе с супругом. Уже тогда она жаловалась на свое самочувствие.

«Выглядела она в тот день роскошно: цветущая, яркая, очень-очень красивая. Единственное, в тот вечер Настя жаловалась на невыносимую головную боль,. Мы подумали, что это из-за перемены погоды. И, не раздумывая, предложили ей 50 граммов коньяка, чтобы расширить сосуды», — поделилась Исаева, пишет « МК ».

Тогда Анастасия отработала премию. Позже она также ездила в Армению на открытие ювелирного магазина с Анфисой Чеховой. Уже после этой поездки актриса сделала МРТ и узнала свой диагноз. Напомним, что ее похоронили на Троекуровском кладбище.