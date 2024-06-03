Наташа Королева рассказала, почему родила только одного ребенка: «Сколько потом я не заказывала, не получалось»

Наташа Королева воспитала сына Архипа со своей мужем Сергеем Глушко. В передаче «Ваша Наташа» она призналась, что беременность наступила после первой ночи с танцором. Для артистки это было неожиданностью. Примечательно, что до этого она была девять лет в браке с Игорем Николаевым. Однако артисту Наташа не родила наследников. Она призналась, что он хотел детей, но она к этому не была готова в силу своего возраста.

«Не могу сказать, что меня пугала эта история к детьми. Я понимала, что к детям не готова», — пояснила артистка.

При этом она заверила, что обожает детей и умеет с ними ладить. Королева отметила, что тогда просто не хотела своих детей. По ее словам, это никак не связано с карьерой. Она считала, что сама была слишком молодой и незрелой. Ее смущали разговоры Николаева о детях.

«Я говорила Игорю: "Я не уверена, что я с этим справлюсь". Ребенок это не просто ответственность. В него надо что-то вкладывать», — добавила артистка,

Напомним, что у Николаева есть дочка Юлия от первого брака с одноклассницей. А также он растит дочку Веронику с нынешней супругой Юлией Проскуряковой.

А вот потом Наташа встретила Глушко, с которым сразу завела ребенка. Она пояснила, что это было не запланировано. Хотя артистка объявила перед первым свиданием, что хочет мальчика. По ее словам, танцор выполнил ее заказ. Но на призналась, что потом у них больше не получилось завести детей.

«Но это сработало только один раз. Сколько потом я не заказывала, не получалось», — сказала Королева.