Находящаяся под арестом Блиновская подала в суд заявление о банкротстве

Елена Блиновская находится в СИЗО больше четырех месяцев. Несколько раз она пыталась добиться, чтобы ее отправили под домашний арест, так как у нее есть малолетние дети. Однако недавно суд отказал менять меру пресечения «королеве марафонов».

При этом она отмечала, что продаст квартиру и будет закрывать свой долг перед налоговой. Отметим, что на данный момент сумма ее задолженности составляется 1,4 млрд рублей. 3 июня стало известно, что она подала иск в суд о признании ее банкротом, пишет Телеграм-канал Shot.

Ранее уже ходили слухи, что Блиновская хочет добиться, чтобы ее признали банкротом. Она не может погасить долг перед налоговой другим способом. Напомним, что блогерша в 2023 году попала за решетку. Сначала она находилась под домашним арестом, а потом нарушила правила, и ее отправили в СИЗО.