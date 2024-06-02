Заворотнюк не здоровалась с Жигуновым, когда снимали продолжение «Моей прекрасной няни»

На Первом канале показали документальный фильм «Памяти Анастасии Заворотнюк», в котором собрали нарезки ее старых интервью. Анастасия Заворотнюк сама разорвала отношения с Сергеем Жигуновым. На тот момент она встречалась с фигуристом Петром Чернышевым.

Незадолго до этого актриса подписала контракт, согласившись сниматься в продолжении ситкома «Моя прекрасная няня», за съемки ей предлагали баснословный гонорар. Однако Анастасия Заворотнюк была готова отказаться от этого проекта, если на этом настоял бы Петр Чернышев.

Но фигурист сразу сказал возлюбленной, что она актриса и должна ею оставаться. Он был не против, что его избранница будет играть любовь с Сергеем Жигуновым, которого только-только бросила. Они даже не здоровались на съемочной площадке, пытались отыграть свои дубли с первой попытки.

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«Много распространяться на эту тему не буду. Но это было очень непросто. Думаю, что непросто было всей съемочной группе», - говорила Анастасия Заворотнюк. «Я с удивлением узнал, что они расстались. Как это отразилась на съемках? Да, некоторая напряженность. Я уже потом начал понимать, что какая-то напряженность существует. Но что делать? Как я говорю, мы точно в самолете, тошнит, но не выйти», - добавил Борис Смолкин.

После окончания съемок ситкома Петр Чернышев позвал Анастасию Заворотнюк замуж. Они поженились в 2008 году. И целых 10 лет прожили вместе без детей, а потом с помощью ЭКО актриса родила дочку Милу. Порадоваться своему материнству она не успела. У Анастасии Заворотнюк нашли рак, глиобластому, один из самых агрессивным видов рака. Актриса лечилась пять лет, но чуда не произошло. Она умерла в хосписе на руках у мужа. У нее остались старшие дети: Анна и Майкл от бизнесмена Дмитрия Стрюкова, а также 5-летняя дочка Мила от Петра Чернышева.