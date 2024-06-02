Чернышев бросил любимую девушку в Америке ради Заворотнюк: «Я не настроен был на волну новых знакомств»

На Первом канале показали документальный фильм «Памяти Анастасии Заворотнюк», в котором собрали нарезку из интервью актрисы. Она призналась, что сразу обратила внимание на Петра Чернышева, когда они участвовали в ледовом проекте. Сам фигурист жил и работал в США. Он часто летал в Штаты, ведь у него осталась там любимая девушка. При этом спортсмен успевал учить Анастасию Заворотнюк, которой пришлось встать на коньки.

«Я не настроен был на волну новых знакомств», - говорил Петр Чернышев.

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Как-то после очередной тренировки фигурист предложил Анастасии Заворотнюк отпраздновать вместе его день рождения. Та поинтересовалась, почему он не проведет вечер со своей девушкой. На что Петр Чернышев ответил, что бросил ее ради новых отношений. Тогда Анастасии Заворотнюк пришлось сделать выбор. Она еще не успела расстаться с Сергеем Жигуновым. В итоге актриса выбрала фигуриста, за которого в 2008 году вышла замуж.