Королева призналась, что забеременела после первой ночи с Глушко: «Неловкое состояние»

Наташа Королева уже давно состоит в браке с Сергеем Глушко. Она призналась, что когда вышла замуж за первого мужа Игоря Николаева, ей было всего 18 лет. Артистка отметила, что супруг хотел детей, но она была к этому не готова.

А когда исполнительница хита «Маленькая страна» стала встречаться с Тарзаном, то скрывала это ото всех и даже не думала о свадьбе. Во время YouTube-шоу «Ваша Наташа» с Натальей Подольской Наташа Королева призналась, что первое же свидание с Сергеем Глушко стало судьбоносным.

«Беременность была незапланированной. Он сделал все, чтобы я осталась в гостях. Для меня это было неловкое состояние, что я приехала к мужчине домой. Чтобы оправдать ситуацию, я ему сделала заказ: «Я хочу мальчика», он опешил, и заказ исполнил», – вспомнила звезда, беседую с Наташей Подольской.

У пары вырос сын Архив, который учится на переводчика японского языка. Королева заявила, что потом не раз делала подобные заказы у Сергея, но они так не были исполнены. Больше детей у пары не было. Свою любовь и заботу артистка дарит наследнику, который живет со своей девушкой. Выбор сына певица одобряет.