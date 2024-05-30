Племянница Заворотнюк рассказала, почему актрисе не помогло лечение: «Метастазы попали в костный мозг»

Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе 30 мая. Актриса целых пять лет находилась под присмотром врачей и проходила лечение, пытаясь победить рак головного мозга. Заворотнюк пытались помочь лучшие врачи в стране. Примечательно, что о ходе лечения Анастасии Заворотнюк докладывали даже на совещании у президента России. Состояние артистки то улучшалось, то ухудшалось. В 2023 году она прошла очередное лечение, но оно не дало результатов. Рядом с Анастасией Заворотнюк постоянно были муж Петр Чернышев, старшие дети и мама Валентина Борисовна.

Как выяснилось, Анастасии Заворотнюк стало хуже две недели назад. Племянница Анастасии Полина рассказала, что помощь семье не нужна. Полина также объяснила, почему современное лечение не помогло ее тете.

«Потому что рак дает метастазы, которые попали в костный мозг», – пояснила дочь родного брата Анастасии Заворотнюк, пишет KP.RU.

Напомним, что старший брат актрисы Анастасии Заворотнюк был режиссером монтажа. Он скончался в 52 года в 2018 году от перитонита. Мама Заворотнюк тяжело переживает потерю. Она плачет весь день и не может ничего рассказать журналистам.