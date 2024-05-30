Друг Заворотнюк Яременко заявил, что актриса не верила в диагноз врачей: «Она никогда не показывала, что ей плохо»

Анастасия Заворотнюк скончалась в 53 года. Она длительное время находилась в больнице, так как лечилась от рака головного мозга. О том, что актриса тяжело больна стало известно в 2019 году. Тогда у нее случился отек мозга. Врачи почти месяц спасали ей жизнь. Потом ее частично парализовало. Из комы она вышла, но победить болезнь не смогла. Рядом с ней все эти годы была мама Валентина Борисовна и муж Петр Чернышев. Приехали в Россию старшие дети звезды Анна и Майкл.

Владимир Яременко дружил 15 лет со звездой «Моей прекрасной няни». Он рассказал, что она была очень доброй и не раз ему помогала. По его словам, для близких диагноз Анастасии стал большим ударом. Он такж добавил, что актриса никогда не чувствовала, как подступает болезнь. Яременко заявил, что она поехала отрабатывать мероприятие, когда ей уже озвучили диагноз.

«Она тогда сказала такую фразу: "Это какая-то ошибка. Я в это не верю. Видимо, я устала, мне нужно отдохнуть". Она никогда не показывала, что ей плохо и у нее что-то болит. Она всегда была жизнерадостным человеком», — сказал друг звезды « МК ».

Он добавил, что Заворотнюк даже собиралась обратиться к другому врачу. Владимир заверил, что актриса всегда рвалась работать и была полна энергии.