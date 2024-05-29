Кудрявцева впервые снялась с дочерью и мужем в шоу «Секрет на миллион»: «Мама папу ругает»

Лера Кудрявцева в этом году едва не развелась с Игорем Макаровым. Она после Нового года публично рассказала, что съехала от мужа и пояснила, что он страдает алкоголизмом. При этом Лера Кудрявцева не стала рубить с плеча и дала Игорю возможность все исправить. Он отправился на лечение. А потом телеведущая отметила свое 53-летие. Лера Кудрявцева показала кадры, на которых запечатлелась дома с мужем. Они вместе танцевали и веселились.

Это стало знаком, что супруги примирились. Теперь же Лера Кудрявцева решилась впервые привести Игоря Макарова и пятилетнюю дочку Марию в шоу «Секрет на миллион». Они стали героями нового выпуска. На НТВ появились первые кадры из студии. Телеведущая нарядила наследницу в объемное розовое платье с воланами, а вот Макаров отдал предпочтение привычному образу – белой рубашке, жилетке и серым брюкам.

«Я вообще за все время ни разу Машу не отругала», — сказала Кудрявцева. «Мама папу ругает», — выпалил Макаров.

Хоккеист рассказал, что теперь происходит в их отношениях. Также в студии шоу на этот раз побывают: Ксения Стриж, Илья Легостаев, Андрей Разыграев, Елена Ханга и Арчи. Они будут делиться личными историями. Шоу «Секрет на миллион» выйдет в эфир на канале НТВ 1 июня, в 21:20.