Азамат Мусагалиев признался, что перестал смотреть КВН: «Ерундистика какая-то началась»

Азамат Мусагалиев ведет несколько передач. В этом году он стал работать на канале НТВ. Он не скрывает, что все началось с КВН и команды «Камызяки».

Шоумен в беседе с Идой Галич отметил, что благодарен Александру Маслякову за то, что тот развивал такой большой проект. Но при этом Азамат признался, что КВН, который сейчас идет по телевизору, ему не нравится.

«То, что сейчас является КВНом, во-первых, я это уже не смотрю. Во-вторых, то, что я вижу, у меня вызывает такое – будто что-то любимое сломалось. Это не потому, что сейчас так этим КВН руководят или сейчас КВН таким сделали, нет. Просто это нормальное явление, когда ты говоришь, что в мое время трава была зеленее, и музыка была ярче и звонче, и танцевали мы как-то приятнее не дергаясь, не дрыгаясь. Это нормальное закономерное явление. Я считаю, что КВН в мое время был лучшим КВНом, который был. Если говорить по-старчески, ерундистика какая-то началась. Мне это не нравится. Честно скажу, не нахожу необходимым постоянно говорить, что я благодарен КВНу», – пояснил Мусагалиев во время YouTube-шоу «Есть вопросики».