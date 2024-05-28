Юрист Матвеев о разводе Алсу с мужем: «У пары нет спора о том, где и с кем будут жить дети»

Певица Алсу подарила мужу Яну Абрамову, с которым сейчас разводится, троих детей. Старшей дочке Сафине 17 лет, Микелле 16 , а младшему сыну Рафаэлю скоро исполнится восемь.

24 мая Алсу подала иск в суд о расторжении брака. Она не стала никак комментировать случившееся. При этом ранее Алсу отрицала, что у нее есть какие-то проблемы в отношениях с супругом.

Юрист Тимур Матвеев прокомментировал поступок певицы. Он объяснил, что раз иск был подан в мировой суд, значит у супругов пока нет споров касательно разделения имущества и того, с кем будут жить дети.

«С учетом того, что заявление, как пишут в СМИ, о расторжении брака подано в мировой суд, соответственно, сейчас у пары нет спора о том, где и с кем будут жить дети. Также нет спора о том, как разделить совместно нажитое имущество. Если этот спор возникнет, естественно, он подсуден только федеральным судам общей юрисдикции, но не мировым», — пояснил Тимур Матвеев.

Добавим, что в этот же день подала на развод певица Нюша. Она тоже рассталась со своим мужем Игорем Сивовым. Даже ради дочки и сына артистка решила не сохранять брак.

По материалам VOICE