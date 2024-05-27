Бывший муж Нюши Сивов признался, что не верит в слово «измена»: «Людям трудно принять, что никто никому не принадлежит»

Нюша не так давно решилась рассказать, что рассталась с Игорем Сивовым. Они были вместе семь лет. Певица подарила ему дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Сейчас они готовятся к разводу.

По словам артистки, им удалось остаться друзьями. Ранее она признавалась, что ловила мужа на измене, когда была беременна вторым ребенком. А в начале 2024 году его видели в объятиях эффектной блондинки. Сам Сивов на днях решил высказаться об изменах. Он изучает психологию, делает онлайн-марафоны и называет себя мастером ресурсного состояния. В новом подкасте бизнесмен обсудил очень острую тему.

«Как людям пережить измену? Многие считают, если в отношениях кто-то изменил, то его предали…» — сказал он Леониду Таплису. «Я вообще не верю в слово «измена», — ответил тот. «Я тоже не верю», — согласился Сивов.

По словам эксперта, люди почему-то убеждены, что кому-то принадлежат, но это не так. Он также добавил, что верность вообще ничего не гарантирует в отношениях.

«В нашем постсоветском пространстве всем загрузили другую программу. <…> В действительности людям сложно, с точки зрения психологии, трудно это принять», — говорил Сивов. «Никто никому не принадлежит», — подчеркнул Таплис в YouTube-канале «Игорь Сивов».

Бывший муж Нюши не стал делиться своим опытом. Однако он был в браке, когда стал проявлять симпатию к певице. Сивов ушел от жены, которая родила ему двоих сыновей. Однако его новый брак тоже оказался не крепким.