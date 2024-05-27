Беременная Анна Хилькевич вместе с мужем узнала, что ждет дочку во время гендер-пати: «Мы в шоке»

Анна Хилькевич в этом году объявила о третьей беременности. При этом она стала ведущей утреннего шоу. Зрители видели, как менялась фигура актрисы. Недавно она даже разыграла Анатолия Цоя, который пришел в студию. Блондинка притворилась, что у нее схватки. Однако ей еще нужно подождать несколько недель до родов. 26 мая Анна вместе с мужем Артуром Мартиросяном устроила гендер-пати. Супруги закатили вечеринку на природе, где узнали пол будущего малыша.

Для такого актриса облачилась в молочное платье в пол, которое подчеркнуло ее живот. В белом также был ее муж и дочки: восьмилетняя Арианна и пятилетняя Мария. В самый ответственный момент Хилькевич с родными нажала на кнопку. В небо взмыли блестки и дым красного цвета. Артур не скрывал своего удивления. Так пара узнала, что у них снова будет дочка.