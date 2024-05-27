Беременная Анна Хилькевич вместе с мужем узнала, что ждет дочку во время гендер-пати: «Мы в шоке»

Анна Хилькевич в этом году объявила о третьей беременности. При этом она стала ведущей утреннего шоу. Зрители видели, как менялась фигура актрисы. Недавно она даже разыграла Анатолия Цоя, который пришел в студию. Блондинка притворилась, что у нее схватки. Однако ей еще нужно подождать несколько недель до родов. 26 мая Анна вместе с мужем Артуром Мартиросяном устроила гендер-пати. Супруги закатили вечеринку на природе, где узнали пол будущего малыша.
Для такого актриса облачилась в молочное платье в пол, которое подчеркнуло ее живот. В белом также был ее муж и дочки: восьмилетняя Арианна и пятилетняя Мария. В самый ответственный момент Хилькевич с родными нажала на кнопку. В небо взмыли блестки и дым красного цвета. Артур не скрывал своего удивления. Так пара узнала, что у них снова будет дочка.
«Мы в шоке», — заявила артистка.
Поклонники назвали мужа звезды ювелиром. Многие уверены, что супруги хотели сына, но судьба снова преподнесла им сюрприз.
На празднике было много развлечений для гостей, а также торт с аистом. Анна осталась довольна тем, как прошла вечеринка. Ее дочки, к слову, тоже были удивлены. Они нажали на кнопку вместе с родителями.
Напомним, что ранее телеведущая признавалась, что растить двоих детей сложно. Но спустя время она все же решилась снова стать мамой.
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Анна Хилькевич с семьей. Фото: соцсети Анны Хилькевич
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