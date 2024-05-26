Актриса сериала «Интерны» Светлана Пермякова: «С личной жизнью у меня все в ажуре»

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова рассказала о своей личной жизни. 52-летняя актриса заявила, что у нее все в порядке на любовном фронте.

«С личной жизнью у меня все в ажуре», - похвасталась Светлана Пермякова.

Светланы Пермякова уточнила, что у нее есть избранник, но вместе они не живут. Артистка дала понять, что ей и ее возлюбленному комфортно в нынешних отношениях, они общаются и проводят время вместе.

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Напомним, у Светланы Пермяковой есть дочка Варя, которую она родила в 2012-м году от своего тогдашнего избранника Максима Скрябина. Максим младше Пермяковой на восемнадцать лет. Пара давно не вместе, но поддерживает отношения ради наследницы.

По материалам lady.mail.ru