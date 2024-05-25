Цискаридзе рассказал, что происходит в Большом театре: «Проклинают всех, кто выходит на сцену»

Николай Цискаридзе давно стал не только артистом, но и педагогом. В свое время он блистал в Большом театре. Сейчас танцор признается, что даже не заходит туда. Более того, он не хотел бы возглавлять Большой театр. В беседе со Светланой Бондарчук артист рассказал, что там происходит много интриг и подлостей. Он заявил, что серость всегда побеждает талант гения.

«В Большом театре ее (серости) безумное количество. Я никогда не понимал людей, которые вот так держатся, чтобы там быть. Ты знаешь, сколько людей числится в Большом театре, которые никогда не выходят на сцену. Они готовы на все подлости. Они самоудовлетворяются тем, что ходят в театр, они стоят в кулисах и проклинают всех, кто выходит на сцену», — сказал артист.

Бондарчук спросила, правдивы ли слухи, что в пуанты подкидывают битое стекло.

«Это абсолютная правда. Стекло, лезвия бритв, засовывают иголки в костюмы, подрезают ленты, всякие бретельки», — отметил он.

По словам Цискаридзе, в 90-х был дежурный спектакль «Любовью за любовь» по произведению Шекспира «Много шума из ничего». В нем давали играть молодым артистам. Однако всем молодым танцорам не было костюмов, поэтому их нужно было брать из имеющегося подбора.

«Девочке, которая должна была танцевать главную роль Геру, подошел костюм одной народной артистке СССР, которая была редкой гадостности и сволочности человек. Ее ненавидели все. Она была чудовище! И вот девочке, которой подошел костюм по размеру, говорят забирать его. Но появилась артистка и устроила истерику. Ей объяснили, что она уже больше 5 лет не работает в театре, а это государственная собственность. И начинается спектакль, стоит эта молодая девочка. Мы заходим за задник, где персонажи появляются в арке. Я стою и уже подходит моя музыка, а значит осталось тактов 30 до выхода девушек. Появляется в этот момент артистка с ножницами для раскройки. Она хватает ее за вверх и перерезает обе бретельки и с проклятиями убегает. Девочка схватила бретельки и весь выход танцевала, их держа. Это был мой первый год работы в Большом театре. Это был ад», — поделился он в передаче «Света вокруг света».