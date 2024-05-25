Орбакайте обратилась к Богу: «Я молю тебя послать ангелов для защиты моей семьи»

Кристина Орбакайте уже давно выступает на сцене. В этом году она столкнулась с проблемами. В России общественные деятели стали требовать отменить ее концертов. В итоге ее тур по Сибири не состоялся. Также в последний момент артистке не дали выступить в Кремле.

После это дочка Аллы Пугачевой уехала в США, а потом устроила путешествие с мужем Михаилом Земцовым по Европе. 25 мая звезда в честь своего дня рождения она выложила пост, в котором обратилась к Богу.

«Господи! Спасибо тебе за все, что ты даровал мне в моей жизни! Я молю тебя послать ангелов для защиты моей семьи, моего дома, моей работы и от вреда всякого зла», — написала Орбакайте.

Накануне она также выложила новую песню «Опасно». Артистка отметила, что это трек для тех, кто бросил вызов своим чувствам. Кристине исполнилось 53 года. Она запланировала на это лето концерты в Израиле. Скорее всего, певица увидится со своей мамой, которая живет за границей.