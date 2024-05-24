Такой ее видят только Меладзе и дети: как Джанабаева выглядит без макияжа — другой человек

Альбина Джанабаева. Фото: Global Look Press

Признанная красавица Альбина Джанабаева удивила внешним видом.

Актриса и певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева, судя по всему, случайно засветила себя без макияжа, что вызвало удивление у ее поклонников.

В своем микроблоге певица поделилась кадром, на котором предстала без макияжа и в бейсболке на голове. Судя по всему, видео Альбина Джанабаева сделала во время прогулки с семьей. 

В этот момент признанная красавица расслабилась и продемонстрировала, как выглядит в своем естественном состоянии. Именно такой Альбину Джанабаеву видят муж Валерий Меладзе и трое их общих детей — два сына и дочка.

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Альбина Джанабаева без макияжа и прически. Фото: скрин видео соцсети Альбины Джанабаевой

Поклонники изумились. Обычно очень яркая и эффектная Джанабаева в кадре выглядела совершенно бесцветной дамочкой, без ресниц, бровей, губ.

Напомним, в апреле этого года Альбине Джанабаевой исполнилось 45 лет.

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