Такой ее видят только Меладзе и дети: как Джанабаева выглядит без макияжа — другой человек

Актриса и певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева, судя по всему, случайно засветила себя без макияжа, что вызвало удивление у ее поклонников.

В своем микроблоге певица поделилась кадром, на котором предстала без макияжа и в бейсболке на голове. Судя по всему, видео Альбина Джанабаева сделала во время прогулки с семьей.

В этот момент признанная красавица расслабилась и продемонстрировала, как выглядит в своем естественном состоянии. Именно такой Альбину Джанабаеву видят муж Валерий Меладзе и трое их общих детей — два сына и дочка.