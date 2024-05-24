Максим Галкин* предстал на публике с усами

Российский шоумен Максим Галкин*, который уже третий год живет и работает за границей, удивил своих поклонников новым имиджем. На свежем видео, которые он поделился в социальных сетях, Максим Галкин* предстал с усами.
Артист раскрыл, где он будет гастролировать в октябре. Он рассказал, что выступит в Вене и Амстердаме.
Однако поклонники обратили внимание вовсе не на гастрольные планы Максима Галкина*, а на его внешний вид. Неожиданный образ вызвал бурную реакцию среди подписчиков Галкина*. Многие из них выразили свое удивление и начали активно обсуждать, на кого теперь похож артист. Некоторые заявили, что усы превратили Галкина* в Игоря Николаева, другим же показалось, что муж Аллы Пугачевой стал копией Фредди Меркьюри.
Максим Галкин* с усами. Фото: скрин соцсети Максима Галкина"
Напомним, что Максим Галкин* и Алла Пугачева вместе с детьми-близнецами Гарри и Лизой Галкиными покинули Россию в марте 2022 года. С тех пор они живет в Израиле и на Кипре, а лето проводят в прохладной Латвии.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
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