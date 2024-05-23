Зепюр Брутян о годовалом сыне Павла Прилучного: «Диктует правила в доме»

Зепюр Брутян в 2023 году впервые стала мамой. Она родила сына в браке с Павлом Прилучным. Пара не скрывает, что хочет завести еще детей. Для актера это третий ребенок, так как в первом браке с Агатой Муцениеце у него растут сын Тимофей и дочка Мия. А вот его жена впервые испытывает радость материнства. Она переживала бессонные ночи.
Теперь Брутян признается, что годовалый Микаэль стал комадовать в доме. Она просыпается, когда ему это надо и играет с ним перед завтраком.
В соцсети Зепюр поделилась кадрами, на которых засняла малыша. Он уже издает много звуков, смеется, понимает, когда мама демонстрирует ему картинки в книжке.
«Диктует правила в доме: спать максимум до 8 утра. Выспался ты или нет — твои проблемы (надо было раньше ложиться)! И обязательно перед завтраком у Микаэля — игра в машинки», — заявила актриса.
Брутян признавалась, что теперь мечтает о дочке.
А пока Прилучный судится с бывшей женой. Он сначала отказывался платить больше алментов. Теперь актер пытается сделать так, чтобы старшие дети жили с ним.
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