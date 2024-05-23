Продюсер Морозов заявил, что только Долина дерзила Пугачевой: «Единственная, кто выстоял из ее конкуренток»

Алла Пугачева раньше имела большое влияние в российском шоу-бизнесе. И теперь ходят слухи о том, что она мешала конкурентам пробиться на телевидение или на сцену. Друзья признаются, что у нее была конкуренция с Софией Ротару и даже с Людмилой Гурченко. А продюсер Евгений Морозов рассказал, что у звезды также были непростые отношения с Ларисой Долиной.

Он считает, что исполнительница хита «Погода в доме» вступала в противостояние с Аллой Пугачевой. Даже был случай, когда Примадонна убрала коллегу из участников «Песни года».

«Долина всегда дерзила Пугачевой. И единственная, кто выстояла из ее конкуренток», — заверил Морозов.

Сама Лариса Александровна отрицает, что конфликтовала с Аллой Борисовной. По ее словам, они заняли свои ниши на эстраде. А инцидент с «Песней года» нисколько не расстроил артистку. Она подчеркнула, что стоит выше этого.

«У меня есть свое место на эстраде, своя ниша, которую я давно заняла. И у нее есть. На что ей жаловаться? У меня с Пугачевой никогда не было ссор», — утверждала певица, пишет KP.RU.

Тепеь Долина регулярно блистает на сцене в России. Она также преподает в вузе. А Пугачева перебралась за границу. Она давно не выступает, но недавно выпустила несколько новых песен в честь юбилея.