Беременная Хилькевич разыграла Цоя, сымитировав схватки в эфире ТНТ

Анна Хилькевич разыграла Анатолия Цоя. Фото: пресс-служба ТНТ

Анатолий Цой вызвался помочь ведущей Анне Хилькевич, у которой начались схватки. Однако потом актриса призналась, что разыграла его.

Анатолий Цой уже много лет выступает на сцене. Он не перестает работать над новыми треками. Певец также часто посещает разные телевизионные шоу. На этот раз он пришел в студию «УТРО.ТНТ» в качестве гостя. Артист пообщался с ведущей Анной Хилькевич, которая недавно перестала скрывать беременность. 

Во время съемок произошел неожиданный инцидент. Анна заявила, что плохо себя чувствует. Она дала понять, у нее начались схватки. Цой сразу вызвался ей помочь. Однако потом ведущая призналась, что разыграла его.

«Я реально испугался! Я подумал, что прямо сейчас буду принимать роды. Хороший пранк, реально поверил». – прокомментировал певец ее поступок.

В эфире он похвастался, что строит грандиозные планы. Артист готовиться представить новый трек. Анатолий снял клип с к-поп группой X:IN.

«Все уже было готово, они прилетели и за один день мы сняли супербомбический клип.  Cам трек суперкрутой, танцевальный. А какая у них фанбаза! Это просто сумасшествие. Как только я выложил новость в соцсети, поклонники меня атаковали со всех сторон», – пояснил он.

Напомним, что шоу «УТРО.ТНТ» выходит по будням с 7:00 до 9:00. 

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