Беременная Хилькевич разыграла Цоя, сымитировав схватки в эфире ТНТ

Анатолий Цой уже много лет выступает на сцене. Он не перестает работать над новыми треками. Певец также часто посещает разные телевизионные шоу. На этот раз он пришел в студию «УТРО.ТНТ» в качестве гостя. Артист пообщался с ведущей Анной Хилькевич, которая недавно перестала скрывать беременность.

Во время съемок произошел неожиданный инцидент. Анна заявила, что плохо себя чувствует. Она дала понять, у нее начались схватки. Цой сразу вызвался ей помочь. Однако потом ведущая призналась, что разыграла его.

«Я реально испугался! Я подумал, что прямо сейчас буду принимать роды. Хороший пранк, реально поверил». – прокомментировал певец ее поступок.

В эфире он похвастался, что строит грандиозные планы. Артист готовиться представить новый трек. Анатолий снял клип с к-поп группой X:IN.

«Все уже было готово, они прилетели и за один день мы сняли супербомбический клип. Cам трек суперкрутой, танцевальный. А какая у них фанбаза! Это просто сумасшествие. Как только я выложил новость в соцсети, поклонники меня атаковали со всех сторон», – пояснил он.

Напомним, что шоу «УТРО.ТНТ» выходит по будням с 7:00 до 9:00.