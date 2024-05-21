Отар Кушанашвили рассказал, как Николай Басков помог ему деньгами: «Я был на дне»

Отар Кушанашвили появился в шоу Басты «Вопрос ребром». Он ответил на вопросы поклонников. Телеведущий признался, что видел Машу Распутину без макияжа, а также Надежду Бабкину до пластики. Во время беседы он рассказал, почему считает Николая Баскова своим близким другом.

По словам журналиста, он не раз критиковал певца, плохо о нем отзывался и после этого Басков в его сторону сделал красивый поступок. Отар отметил, что в 2006 году находился в отчаянном положении и много пил. Об этом Лера Кудрявцева рассказала Николаю. После этого телеведущему позвонил мужчина и попросил о встрече.

«Я был на дне», — вспомнил он. «Я беру трубку и какой-то человек мне говорит: "Можно Отара? У меня от Николая Владимировича для вас пакет". Кто такой Николай Владимирович? Что это за *****? "Николай Владмирович попросил, если вы не против, мы встретимся у памятника Маяковскому, Лера ему все рассказала". Он положил трубку. Какая Лера? Что рассказала? Я поехал, у меня ничего нет. Люди, которые мне аплодировали, не подают мне руки. Вот ничего нет. Это стадия была Евгений Осин, Крис Кельми. Я в двух шагах был от погоста. Я поехал и думал, чем меня можно удивить? Он говорит, что от Баскова! Николай Владимирович — это Басков? А я Баскова ругал матом каждый божий день», — вспомнил Кушанашвили.

По его словам, он взял пакет и сел в машину. Оказалось, что Басков хотел тайно ему передать этот пакет, но Кудрявцева все же рассказала, от кого он.

«Я приезжаю домой. Я чувствую, что там, но я не верю своим ушам. В России в 2006 году кто-то заботится обо мне? Я открываю, а там вот такая пачка денег, сверху записочка: "Моя мама твоя самая большая поклонница. Она очень просит привести тебя в порядок"», — поделился Отар.

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По словам телеведущего, после этого он выкинул все бутылки, которые у него были дома.