Кологривый признался, что стал актером ради денег и славы: «Я хочу быть знаменитым»

Никита Кологривый стал популярным за последние несколько лет. Он снялся в десятках кинокартин, в том числе в сказке «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана». Актер в последнее время часто оказывается в скандальных ситуациях.

Он не раз критиковал работу коллег, даже Данилы Козловского. А этой весной попал под арест из-за выходки в баре в Новосибирске, где укусил девушку-администратора, которая не хотела с ним общаться. Теперь он продолжает сниматься в новых проектах. Артист признался, что занимается этим не ради искусства.

«Безусловно, слава и деньги — это первое. Меня даже спрашивали, когда я поступал: "А зачем ты приехал из Новосибирска сюда?" Я говорил: "Конечно, за славой, я хочу быть знаменитым, хочу быть на экранах в главных ролях". Я этого хотел. А многие говорят: "Нет, мне слава не нужна, я про искусство". Я не про искусство. Я не про это, вот честно», — поделился он в программе «Однажды» на НТВ.

Напомним, что ранее Никита посчитал, что его коллеги по сериалу «Слово пацана» страдают звездной болезнью и уже подняли ценник на свою работу. Он уверен, что они рано возомнили себя звездами.