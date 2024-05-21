Сын Александра Лыкова из «Бандитского Петербурга» об отце: «Может давать какую-то конструктивную критику»

Александр Лыков давно снимается в кино. Многие его знают по роли в «Бандитском Петербурге». Теперь его сын Матвей также снимается в фильмах и сериалах, хотя у него гораздо меньше ролей. Одной из его ярких работа стала картина «Он — дракон». Также актер работал моделью за границей. В 2009 году он входил в десятку самых востребованных моделей. Он состоит в браке с испанкой Джессикой Стенерес, которая подарила ему двух дочек.

В интервью Матвей признался, что рос в Северной столице в лихое время, поэтому знает, как себя защищать. И для него теперь главным критиком работы являются родные, в том числе отец.

«Их мнение мне очень важно, и оно выражается в каждом по-разному. Отец как наставник может давать какую-то конструктивную критику. И ее я принимаю не только от него, но и от других творческих людей, мнение которых для меня имеет значение», — рассказал Лыков-младший KP.RU.

Он также обмолвился, что его дочки похожи и на папу, и на маму.