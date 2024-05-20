Лазарев и Басков поздравили Кудрявцеву с 53-летием: «Кровь молодых мужчин она пьет. Нам уже тоже надо!»

Лера Кудрявцева уже давно стала популярной телеведущей. 19 мая она отметила свой день рождения. Знаменитая блондинка не скрывает, что ей исполнилось 53 года. Она любит шутить по поводу своей внешности и возраста. Обычно ее поздравляет с таким событием Сергей Лазарев, с которым раньше ведущая шоу «Секрет на миллион» была в отношениях. Однако теперь он до нее не дозвонился, поэтому снял видео вместе с Николаем Басковым.

«Дорогая Валерия Львовна, дело в том, что до вас не дозвониться, но два самых красивых мужчины страны...» – стал говорить Сергей, но его перебил коллега.

«Это хамство просто! Мужчины, которые жаждут поздравить тебя с днем рождения! Ты, как всегда, вечно молодая! Не знаю, что ты пьешь, что ты ешь!» – заявил Басков.

«Кровь молодых мужчин она пьет. Нам уже тоже надо! Лерочка, мы тебя поздравляем! Красавица, умница! Будь здоровой! Продолжай быть такой же красивой», – пошутил Лазарев.

«Ты не меняешься! С днем рождения от твоего бывшего и твоего будущего», – добавил Николай Басков.