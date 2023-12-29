Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы

Звезда 90-х, исполнительница хита «Чашка кофею» Марина Хлебникова получила инвалидность, ей дали третью группу и с 2024 года она начнет пользоваться соответствующими льготами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Дело в том, что у нее развился ревматоидный артрит, вторая стадия. Это когда возникают эрозии в костях. У певицы они в области запястий и локтей.

Кроме того, у Хлебниковой диагностирован остеопороз с патологическими переломами. Риск травмы шейки бедра при такой ситуации составляет 66%.

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Певице необходимо сейчас получать физиотерапию, проходить поддерживающее лечение и соблюдать диету. Хлебниковой, напомним, 58 лет.