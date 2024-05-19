Бойко сказал правду о возможной свадьбе с Порошиной: «Тишина нужна, тишина»

Ярослав Бойко перестал скрывать свой тайный роман с Марией Порошиной. Вместе они снимались в сериале «Всегда говори всегда». После чего и поползли слухи о том, что актер неравнодушен к эффектной красавице-блондинке. Однако сама Порошина не признавала тот факт, что у них с Бойко есть чувства. На тот момент актриса была замужем за Ильей Древновым, от которого она родила дочерей: Серафиму, Аграфену и Глафиру. Также у нее есть дочка Полина от Гоши Куценко. А вот отца своего пятого ребенка — сына Андрея, она до сих пор скрывает.

Многие считали, что Порошина родила от Ярослава Бойко. Тот ничего комментировать не стал, заявив, что у него полно и киношных детей. В прошлом году актер развелся с женой, от которой у него есть сын Максим и дочка Эмилия. Судя по всему, жениться на Марии Порошиной Бойко не спешит. О возможной женитьбе на актрисе его спросили в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, но Бойко лишь скромно подметил, что торопиться им некуда.

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