Беременная Лиза Арзамасова предстала в объятиях Ильи Авербуха в Турции

Майские каникулы Елизавета Арзамасова провела в Турции. Семья отдыхала в одном из лучших отелей в Белеке. Компанию актрисе и ее мужу-хореографу Илье Авербуху составила мама Елизаветы — Юлия, а также старший сын постановщика ледовых шоу от фигуристки Ирины Лобачевой Мартин. Юноша нянчился с братиком Левушкой, играл с ним в прятки и гулял по территории гостиничного комплекса. А Елизавета могла провести немного времени наедине с мужем. Беременная Арзамасова не скрывала чувств к Илье Авербуху, который одаривал ее поцелуями.

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Зато свой округлившийся животик актриса умело прятала под струящейся молочной юбкой и лонгсливом под тельняшку. Дополнила образ Лизы Арзамасовой плетеная шляпка селянки.