Лиза Арзамасова о своей беременности: «Ты вдруг чего-то так хочешь, что готов перевернуть весь мир»

Лиза Арзамасова продолжает сниматься в кино и играть в театре. При этом недавно она поделилась радостной новостью, что скоро станет мамой во второй раз. Актриса и ее муж Илья Авербух уже растят двухлетнего сына Льва.

И уже летом у них появится второй наследник. Пока его пол они не раскрывают. В ближайшие недели звезда сериала «Папины дочки» не намерена прекращать работать. Но она призналась, что из-за беременности порой у нее появляются особые желания в еде.

«Бывает, мозг отключается, и ты вдруг чего-то так хочешь, что готов перевернуть весь мир. Мне так захотелось слойку с сыром, вот такую холодную, которая лежала где-то в магазине дней пять. Ребята со съемочной группы, несмотря на то, что сегодня в кадре 180 человек, съездили и привезли мне слойку. Дай бог им здоровья. Счастливее меня сейчас нет человека на земле», — заявила Лиза в соцсети.

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Ранее Авербух рассказал, что у его жены много планов. Она планирует работать даже на последних сроках беременности. Сын пары был рад новости о том, что скоро произойдет пополнение в семье. У фигуриста также есть 20-летний сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой. Парень также поздравил отца и мачеху с радостным событием. Он давно нашел общий язык с Арзамасовой и даже порой обращается к ней за советом.