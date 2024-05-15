Ляйсан Утяшева показала 11-летнего сына Павла Воли в день рождения: «У тебя ямочка и голубые глазки»

Ляйсан Утяшева уже почти 12 лет состоит в браке с Павлом Волей. Их считают одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Недавно они отпраздновали девятилетие дочки Софии. А 14 мая настал день рождения их сына Роберта.

Пара устроила для него сюрприз. Утром он увидел торт со свечками на столе. Все еще были в пижамах, но собрались на кухне. Даже собака по кличке Пух был в праздничном колпаке. Воля подбадривал именинника, когда мальчик задувал свечки.