Ляйсан Утяшева показала 11-летнего сына Павла Воли в день рождения: «У тебя ямочка и голубые глазки»

Ляйсан Утяшева уже почти 12 лет состоит в браке с Павлом Волей. Их считают одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Недавно они отпраздновали девятилетие дочки Софии. А 14 мая настал день рождения их сына Роберта.
Пара устроила для него сюрприз. Утром он увидел торт со свечками на столе. Все еще были в пижамах, но собрались на кухне. Даже собака по кличке Пух был в праздничном колпаке. Воля подбадривал именинника, когда мальчик задувал свечки.
«Сынок, сегодня все очень трогательно и мама на слезе… опять. Тебе 11 лет. Такой взрослый, но трогательный малыш. Когда ты появился, я как будто бы ощутила настоящий смысл жизни.
Ощутила, что я — мама, а ты такой маленький, но уже такой взрослый. Твой этот взгляд… У тебя ямочка и голубые глазки, как у моей мамы. Хочу сказать, что я самая счастливая. Ты наш первый. Мы безумно тебя любим. Благодарна, что ты выбрал именно нас», — написала Утяшева.
Поклонники поздравили сына телеведущей. Раньше супруги скрывали детей, но теперь все чаще публикуют кадры с ними. Многие фанаты считают, что Роберт пошел в отца, так как он высокий и худой.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля поздравили сына. Фото: соцсети Ляйсан Утяшевой