Народную артистку РФ Елену Санаеву госпитализировали из-за проблем с дыханием

13 мая стало известно, что Елена Санаева почувствовала себя плохо. Известная актриса находилась у себя дома, когда у нее возникли проблемы с дыханием.

81-летняя Елена Санаева вызвала скорую помощь. Отмечается, что ей стало трудно дышать на фоне заболевания сердца. После осмотра врачи госпитализировали народную артистку РФ.

У вдовы Ролана Быкова Елены Санаевой врачи диагностировали легочную эмболию.

Напомним, что у Елены Санаевой большая фильмография, у артистки есть и яркие работы в театре. Елена Санаева лишь в последние три года не появлялась в кино.

У Елены Всеволодовны есть сын Павел Санаев от первого мужа, который стал писателем, режиссером и журналистом. Пока родные звезды не прокомментировали ее госпитализацию.

По материалам телеграм-канал Baza

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