Актриса Елена Санаева: «Самый дорогой подарок от папы — это то, что он умер в моем доме»

Артистка Елена Санаева, известная зрителю по роли Лисы Алисы в сказке «Приключения Буратино», похоронила отца, легендарного актера Всеволода Санаева, много лет назад. В юбилейный 2022 год, когда советскому артисту могло исполниться 110 лет, знаменитость пошла на откровение о папе.

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По словам Санаевой, с возрастом начинаешь сильнее скучать по родителям, ценить сказанные при жизни слова и сделанные ими подарки.

«Самый дорогой для меня подарок от папы, как это не грустно звучит, - это то, что папа умер в моем доме... И то, что он успел мне сказать перед смертью, что я - необыкновенная дочь», — поделилась артистка с порталом prozvezd.

Напомним, фильмография Елены Санаевой насчитывает десятки работ. В их числе «Печки-лавочки», «Чучело», «Тайна Чёрных дроздов» и, конечно, роль в детском фильме, ставшем визитной карточкой артистки — это сказка «Приключения Буратино».