Актриса Елена Санаева: «Самый дорогой подарок от папы — это то, что он умер в моем доме»

Звезда фильма «Приключения Буратино» скучает по родителю.
Елена Санаева. Кадр из программы «Судьба человека»

Елена Санаева. Кадр из программы «Судьба человека»

Артистка Елена Санаева, известная зрителю по роли Лисы Алисы в сказке «Приключения Буратино», похоронила отца, легендарного актера Всеволода Санаева, много лет назад. В юбилейный 2022 год, когда советскому артисту могло исполниться 110 лет, знаменитость пошла на откровение о папе.

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По словам Санаевой, с возрастом начинаешь сильнее скучать по родителям, ценить сказанные при жизни слова и сделанные ими подарки.

«Самый дорогой для меня подарок от папы, как это не грустно звучит, - это то, что папа умер в моем доме... И то, что он успел мне сказать перед смертью, что я - необыкновенная дочь», — поделилась артистка с порталом prozvezd.

Напомним, фильмография Елены Санаевой насчитывает десятки работ. В их числе «Печки-лавочки», «Чучело», «Тайна Чёрных дроздов» и, конечно, роль в детском фильме, ставшем визитной карточкой артистки — это сказка «Приключения Буратино».

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