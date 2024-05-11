Алена Апина заявила, что ее не сняли в сериале о группе «Комбинация»: «Так и не срослось»

Не так давно стало известно, что выйдет сериал о группе «Комбинация». Съемки картины будут проходить в том числе в Саратове. Это родина Алены Апиной. Певца раньше была частью группы. Именно благодаря этому коллективу началась ее карьера.
К слову, в Саратове родились и остальные участницы группы, которая была очень популярна. Апина увиделась с актрисой, которая сыграет ее в сериале. Эта роль досталась Анастасии Уколовой. По всей видимости, Апиной нравится такой выбор режиссера. Но она все же сожалеет, что сама в съемках не участвует.
«Остается ждать осени и премьеры. Печально, что не сложилось сняться в этом чудесном кино. Ни камео, ни эпизодик.... Все откладывали и откладывали на потом, да так и не срослось. Ну и ладно. Зато будем любоваться Настенькой Уколовой», — рассказала артистка.
По ее словам, о схожести во внешности с Уколовой многие говорили еще до того, как начались съемки картины. Алена отметила, что успела полюбит молодую актрису. Она также добавила, что переживает за то, каким получится сериал, хоть в нем и не снималась.
Напомним, что также в сериале снимутся Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный и Даниил Воробьев.
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Алена Апина и Анастасия Уколова. Фото: соцсети Алены Апиной