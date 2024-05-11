Алена Апина заявила, что ее не сняли в сериале о группе «Комбинация»: «Так и не срослось»

Не так давно стало известно, что выйдет сериал о группе «Комбинация». Съемки картины будут проходить в том числе в Саратове. Это родина Алены Апиной. Певца раньше была частью группы. Именно благодаря этому коллективу началась ее карьера.

К слову, в Саратове родились и остальные участницы группы, которая была очень популярна. Апина увиделась с актрисой, которая сыграет ее в сериале. Эта роль досталась Анастасии Уколовой. По всей видимости, Апиной нравится такой выбор режиссера. Но она все же сожалеет, что сама в съемках не участвует.