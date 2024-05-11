Победитель седьмого сезона «Битвы экстрасенсов» Похабов о шоу: «Вся магия — это магия монтажа»

В этом году состоялась премьера 24-го сезона «Битвы экстрасенсов». Этот проект уже давно полюбился зрителям. По рейтингам в период с 29 апреля по 5 мая «Новая битва экстрасенсов» заняла 9-е место среди самых популярных телепередач. Примечательно, что из развлекательных проектов обошли шоу только финал «Маски», шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души».
А если брать только ТНТ, то «Новая битва экстрасенсов» стала за неделю лидером с большим отрывом по рейтингу. Так как шоу существует уже 17 лет, многие не перестают обсуждать, как магам и колдунам удается демонстрировать свои неординарные способности.
Победитель седьмого сезона «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов сначала зарабатывал с помощью своих «эзотерических способностей». Но теперь он уже предпочитает опираться на науку и называет себя экспертом по психологическому развитию.
«Моя претензия не в том, что это постанова, хотя это тоже. А в том, что когда это все выходит в финальный продукт, то тебя могут смонтировать так, что ты будешь выглядеть ***** каким (крутым — прим. ред. ) экстрасенсом. Помню прохожу какое-то испытание: смотрю потом этот выпуск у меня самого глаза на выкате — офигеть, и это я? Хотя вся магия — это магия монтажа...», — сказал он на YouTube-канале Мирославы Буш.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Примечательно, что в другом интервью Алексей также решил разоблачить шоу. Он заверил, что на съемках участникам часто подсказывают, применяя наводящие вопросы на испытаниях. По его словам, в эфир входят только правильные ответы экстрасенсов. Он добавил, что даже одно финальное испытание вообще было «слито».