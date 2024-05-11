Павел Прилучный хочет забрать детей у Агаты Муцениеце через суд

Павел Прилучный уже четыре года состоит в разводе с Агатой Муцениеце. Однако у него в последнее время появилось много разногласий по поводу детей: сына Тимофея и дочки Мии. Недавно Агата выиграла суд, куда подала иск на увеличение алиментов.
Она хочет, чтобы бывший муж выплачивал одну треть своих доходов. Однако Павел решил подать апелляцию. Он также подал иск на определение места жительства детей. По всей видимости, артист считает, что наследникам будет лучше с ним.
Актер уже почти два года состоит в браке с Зепюр Брутян. У них подрастает годовалый сын Микаэль. У себя дома Прилучный часто принимает старших детей. Он также возит их на море. Муцениеце стала много работать, поэтому порой проводит в разлуке с наследниками недели.
Однако все свободное время она посвящает дочке и сыну. Недавно у актрисы появился бойфренд. Она уже познакомила детей со своим возлюбленным. Агата также хочет купить наследникам по квартире.
Если суд решит, что сын и дочь должны жить с отцом, алименты платить придется уже Муцениеце. Актриса пока никак не прокомментировала иск бывшего мужа.
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