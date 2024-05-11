Павел Прилучный хочет забрать детей у Агаты Муцениеце через суд

Павел Прилучный уже четыре года состоит в разводе с Агатой Муцениеце. Однако у него в последнее время появилось много разногласий по поводу детей: сына Тимофея и дочки Мии. Недавно Агата выиграла суд, куда подала иск на увеличение алиментов.

Она хочет, чтобы бывший муж выплачивал одну треть своих доходов. Однако Павел решил подать апелляцию. Он также подал иск на определение места жительства детей. По всей видимости, артист считает, что наследникам будет лучше с ним.