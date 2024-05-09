Юрий Назаров высказался об Андрее Макаревиче*: «Он же гений, не то, что мы тут все…»

Актер Юрий Назаров, запомнившийся многим поклонникам по роли в фильме «Маленькая Вера», высказал свое мнение о музыканте Андрее Макаревиче, который покинул Россию.

Юрий Назаров с легкой издевкой назвал Андрея Макаревича* гением, и отметил, что отношение известного музыканта к народу отличается от его собственного.

«Макаревич* же гений, не то, что мы тут все… Помните, что он про народ сказал? Не буду повторять это. Потому что я иначе отношусь к людям», - подчеркнул Юрий Назаров.

Юрий Назаров вспомнил о высказывании Макаревича* по поводу народа, которое, по его мнению, было неуместным. Актер посоветовал Андрею Макаревичу* смотреться в зеркало, перед тем, как давать кому-то хоть какие-то характеристики.

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По материалам Rutube-проекта «Так сказать»

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