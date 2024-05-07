Татьяна Навка обратилась к дочери от Александра Жулина: «Быть мамой взрослой дочери — невероятный дар»

У Татьяны Навки — две дочери. Старшую Александру она родила от тренера по фигурному катанию Александра Жулина. Несмотря на то, что они развелись, олимпийская чемпионка в танцах на льду поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем. Он близко общается с дочерью Сашей, которую назвали в его честь. Спортсменка также родила дочку Надежду от Дмитрия Пескова. Девочка уже делает свои первые успехи на льду и выступает в ледовых шоу своей звездной мамы.

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