Татьяна Навка обратилась к дочери от Александра Жулина: «Быть мамой взрослой дочери — невероятный дар»

У Татьяны Навки — две дочери. Старшую Александру она родила от тренера по фигурному катанию Александра Жулина. Несмотря на то, что они развелись, олимпийская чемпионка в танцах на льду поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем. Он близко общается с дочерью Сашей, которую назвали в его честь. Спортсменка также родила дочку Надежду от Дмитрия Пескова. Девочка уже делает свои первые успехи на льду и выступает в ледовых шоу своей звездной мамы.
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Татьяна Навка с маленькой дочкой Сашей. Фото: соцсети героя публикации
А вот так дочка фигуристки выглядит годы спустя, Саша копия Татьяны Навки. Фото: соцсети героя публикации
Татьяна Навка поделилась в своем микроблоге архивными фото, на которых маленькая Саша Жулина запечатлена со своей звездной мамой. Уже тогда было заметно, как девочка похожа на Татьяну. Она просто ее копия. Годы спустя дочка Александра Жулина стала еще больше похожа на свою звездную маму — тот же светло-русый оттенок волос, большие глаза, нежный овал лица, длинные ресницы, волевой подбородок, аккуратный носик, пухлые губы, вдумчивый взгляд, естественная природная красота и обаяние.
«Главное — будь счастлива и здорова, а все остальное у тебя есть: и ум, и красота, и мудрость, и талант. Это особенная радость и невероятный дар — быть мамой взрослой дочери, особенно такой, как ты. Безмерно люблю и горжусь тобой», - подметила Татьяна Навка.